Новини Тернополя 

На Тернопільщині спіймали злодіїв, які торгували краденими речима

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Як розповів начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк, одного дня до них звернулися одразу шестеро жителів райцентру. Потерпілі заявили про те, що хтось вночі зламав замки на їхніх гаражних приміщеннях і повиносив належне їм майно.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейським вдалося вийти на слід підозрюваних. Ними виявилися двоє збаражчан. 24-річний зловмисник та його 22-річний спільник уже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

Заперечити свою причетність до вчинення злочину молодики не змогли, адже під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у них частину краденого. Решту довелося вилучати вже в інших людей, котрим зловмисники продали чужі болгарки, електродрелі, бензопили, видаючи за свої.

Триває досудове розслідування.

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