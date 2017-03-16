На Тернопільщині спіймали злодіїв, які торгували краденими речима

Як розповів начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк, одного дня до них звернулися одразу шестеро жителів райцентру. Потерпілі заявили про те, що хтось вночі зламав замки на їхніх гаражних приміщеннях і повиносив належне їм майно.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейським вдалося вийти на слід підозрюваних. Ними виявилися двоє збаражчан. 24-річний зловмисник та його 22-річний спільник уже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

Заперечити свою причетність до вчинення злочину молодики не змогли, адже під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у них частину краденого. Решту довелося вилучати вже в інших людей, котрим зловмисники продали чужі болгарки, електродрелі, бензопили, видаючи за свої.

Триває досудове розслідування.