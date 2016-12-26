На Тернопільщині судитимуть 19-річного месника

Кримінальне провадження за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень слідчі Гусятинського відділення поліції розпочали щодо 19-річного жителя села Малий Говилів Теребовлянського району. Юнак відімстив за неповнолітнього товариша, котрому 17-річний мешканець села Увисла проломив череп.

Два місяці тому гусятинські поліцейські задокументували факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Двоє неповнолітніх під час гри у більярд посварилися і в результаті один наніс іншому сильний удар у голову. Зі слів зловмисника, він бив кулаком, та висновки судово-медичної експертизи а також свідчення очевидців вказують на те, що удар було нанесено твердим предметом, найімовірніше більярдною кулею. Потерпілий з важкою травмою голови потрапив до медичного закладу, де досі лікується.

Товариші потерпілого, зустрівши якось на вулиці забіяку, стали вимагати від нього пояснень і вибачень, але той відмовся розмовляти з ними. Тоді 19-річний житель Теребовлянщини замахнувся і вдарив неповнолітнього в обличчя. До медичного закладу житель Увисли звернувся із черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом кісток носа та гематомою обличчя. Про випадок було поінформовано правоохоронців.

Кримінальне провадження щодо 19-річного месника розпочато за частиною другою статті 125 ККУ. Триває досудове розслідування.