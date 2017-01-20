На Тернопільщині судитимуть “посіпаку” терористів

Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом сприяння мешканця міста Рубіжне Луганської області діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» за ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння діяльності терористичній організації).

Підслідність вказаного кримінального правопорушення визначено за слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області.

Під час розслідування встановлено, що у 2014 році 52-річний чоловік, мешканець Луганщини, за власної ініціативи почав співпрацювати з терористами, збираючи дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування та чисельності підрозділів і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції

Інформатор передавав вказані дані телефоном одному з учасників так званої «Народної міліції «ЛНР» під час перебування у місті Рубіжне та інших населених пунктах Луганської області.

На даний час обвинувальний акт за ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння діяльності терористичній організації) стосовно інформатора бойовиків прокуратурою затверджено та спрямовано до суду.

Довідково: санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.