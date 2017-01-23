На Тернопільщині цукровий завод засмітив майже 1,5 гектара землі

Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.239 (забруднення земель відходами шкідливими для здоров’я людей та довкілля).

Розслідуванням встановлено, що за зверненням мешканців м.Хоростків контролюючими органами проведено обстеження земельної ділянки за межами цього населеного пункту та зафіксовано засмічення землі відходами від виробництва цукру на площі 1, 3958 гектара. Збитки від засмічення земельної ділянки становлять понад 60 тис. гривень.

Подібний факт забруднення земельної ділянки промисловими відходами виявлено у Чортківському районі.

Триває досудове розслідування.