Новини Тернополя 

На Тернопільщині у аварію потрапив італієць

Maryana Прокоментуй!

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці, за межами населеного пункту смт. Дружба, водій автомобіля «TOYOTA COROLLA» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

В результаті такого маневру він врізався у дві іномарки – «BMW-3», яким керував громадянин Італії, та у «CHEVROLET AVEO» за її кермом перебував житель Чортківського району.

Водії даних автомобілів за меддопомогою не зверталися. Проте з тупою травмою живота та грудної клітки, а також із переломом кісток тазу доправили до травматологічного відділення лікарні кермувальника з «TOYOTA COROLLA”.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Можливо Вам сподобається:

Памятні могили на Тернопільщині примусять прибирати школярів

Redaktor Вимкнено

Рабсила та халявне приміщення, або як на Тернопільщині працівники колонії організували незаконний бізнес

Maryana Вимкнено

Звідки впаде на Тернопіль 25 мільйонів доларів (відео)

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *