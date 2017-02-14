Новини Тернополя 

На Тернопільщині у ДТП постраждав пішохід

Maryana Прокоментуй!

Під колесами легкового автомобіля на Шумщині опинився житель села Цеценівка, 1962 року народження. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 лютого.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля “ВАЗ 21099” збив чоловіка. Потерпілий переходив дорогу у невстановленому місці.

В результату удару чоловіка доправили до реанімаційного відділення лікарні Шумська. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс та закрита травма шийного відділу хребта.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху.

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