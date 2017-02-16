На Тернопільщині у вогні загинув 24-річний юнак

15 лютого о 03:57 на пункт зв’язку 16-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла близько 03:50 в житловій будівлі в с. Людвище Шумського району. На виклик негайно вирушив черговий караул ДПРЧ-16, найближчого підрозділу ДСНС, дислокованого на відстані 25 км від місця події.

Загорання виникло в житловій кімнаті. На час прибуття вогнеборців площа горіння становила близько 4 м.кв. Пожежа швидко набирала обертів, загрожуючи охопити решту будівлі. Всі сили і засоби рятувальники спрямували на боротьбу з вогнем. У складі ланки газодимозахисної служби вони увійшли в палаюче приміщення. О 04:55 їм вдалось локалізувати пожежу, а о 6:00 – ліквідувати.

Під час гасіння врятовано житлову будівлю та речі домашнього вжитку. На місці події без ознак життя виявлено тіло 24-річного сина власниці помешкання. Причина виникнення пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.