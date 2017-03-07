На Тернопільщині в аварії машину зім’яло як бляшанку

Син та батько потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на Кременеччині в понеділок, 6 березня, близько 12:30.

За словами начальника Кременецького слідчого відділу Максима Щура, у автопригоді на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече зіткнулися автомобілі “ВАЗ 2104” та “Chevrolet”.

За попередніми даними, водій “Жигулі” не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. В цей момент там проїжджало “Chevrolet” і кермувальник, намагаючись уникнути удару, також виїхав на зустрічну. Проте вберегтися від зіткнення їм не вдалося. В результаті два транспортних засобів опинилися в кюветі.

На момент ДТП в іномарці перебувало, окрім водія, двоє пасажирів – батько та його дванадцятирічний син. Вони підсіли в авто, аби добратися до Кременця. З місця автопригоди до лікарні бригада швидкої забрала хлопчика та його тата. Стан чоловіка стабільний, а от дитина у реанімації в важкому стані.

Водії не госпіталізувалися.

Відповідно до проведеної медекспертизи, кермувальник вітчизняного авто перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявили 2,4 проміле алкоголю. Інший водій був тверезий.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.