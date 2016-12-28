На Тернопільщині від вогню врятували будинок

28 грудня о 01:55 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про горіння господарської будівлі в с.Заруддя Зборівського району. Як вдалось встановити, пожежа виникла орієнтовно близько 01:30 та швидко охопила будівлю, споруджену з легкозаймистих матеріалів.

На виклик вирушив черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, найближчого підрозділу, розташованого на відстані 11 км від місця події.

На час прибуття вогнеборців площа пожежі становила близько 20 м.кв, Існувала загроза перекидання полум’я на розташований поряд житловий будинок. Тож всі сили та засоби були спрямовані на захист людського майна від вогню. О 02:29 пожежу було локалізовано, а о 02:48 ліквідовано. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок. Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.