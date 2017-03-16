На Тернопільщині відкрито порушують права в’язнів

Прокуратура провела перевірку стану додержання законів щодо дотримання конституційних прав громадян під час тримання осіб в ізоляторах тимчасового тримання органів Нацполіції Тернопільської області

Чимало порушень виявлено щодо матеріально-побутового забезпечення та медико-санітарного обслуговування ув‘язнених в ізоляторах тимчасового тримання. Найбільше проблем зафіксовано при медичному обслуговуванні у кімнатах тимчасового тримання Тернопільського відділу поліції. У ньому практично не проводиться передбачена санітарними нормами дезінфекційна обробка приміщень та відсутні аптечки, що унеможливлює надання першої невідкладної допомоги утримуваним особам.

Усі спеціальні палати органів охорони здоров‘я, у яких лікуються особи, взяті під варту та засуджені, не обладнані згідно норм з питань безпеки, режиму та охорони в‘язнів.

За фактами виявлених порушень законодавства органами прокуратури області вжито вичерпних заходів до відновлення прав утримуваних.