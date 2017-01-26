Новини Тернополя 

На Тернопільщині водій збив пенсіонерку

Maryana Прокоментуй!

Про дорожньо-транспортну дорогу з потерпілою в Зборівське відділення поліції 25 січня повідомив невідомий. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася близько 18:30.

Водій автомобіля RENAULT Magnum на автодорозі Львів-Броди, неподалік села Підберізці, зачепив пенсіонерку причепом. Жінка, 1938 року народження, йшла узбіччям дороги в попутному напрямку.

Потерпілу із закритим переломом верхньої третини лівого стегна, переломом кісток лівого передпліччя, із забоями та травмами госпіталізували у травматологічне відділення лікарні.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Можливо Вам сподобається:

Стартувала реєстрація на пробне ЗНО

Irena Прокоментуй!

Над головою у тернополян – десяток кросівок (фотофакт)

Redaktor Вимкнено

Через вулиці За Рудкою, Броварна, Котляревського пустили соціальну маршрутку №6

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *