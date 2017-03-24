Новини Тернополя 

На Тернопільщині вогонь забрав життя двох людей

Maryana Прокоментуй!

22 березня о 15:10 на пункт зв’язку 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління надійшло повідомлення про пожежу в с. Шманьківці Чортківського району.

Як вдалось встановити подія виникла 22 березня близько 10:00 в житловому будинку, на площі 2 м.кв. На місці події виявлено тіла двох громадян, 1969 та 1968 років народження, без ознак життя. Вогнем знищена підлога на площі 2 м.кв.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучались. Обставини виникнення події встановлюються.

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