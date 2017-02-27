На Тернопільщині викладач виховував учнів з допомогою палки

Під час моніторингу інтернет-мережі працівники поліції натрапили на відео про “виховання палкою”. Вихованці Шумськогопрофесійно-технічного училища зняли на телефон один з таких “педагогічних” моментів.

Начальник відділу ювенальної превенції Петро Тихович запевнив, що правоохоронці одразу відреагували на даний матеріал. У район поїхали фахівці, аби оцінити ситуацію, з’ясувати усі деталі та поспілкуватися з фігурантами справи.

Викладач визнав, що саме методом “палки” виховував одного з учнів.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 126 ККУ (побої та мордування). Триває розслідування.