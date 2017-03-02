Новини Тернополя 

На Тернопільщині викрили чиновників, які “відмивали” гроші

Maryana Прокоментуй!

Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 КК України ( зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) стосовно службових осіб підприємства з ремонту доріг.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи підприємства з Хмельницького підписали та подали в одне з управлінь Тернопільської державної обласної адміністрації завідомо неправдиві документи про виконані роботи щодо ремонту доріг у Підволочиському районі на Тернопільщині.

Насправді ремонтні роботи не виконувались. Незаконними діями службовців бюджету завдано збитків на суму понад півмільйона грн.

Злочин викрито спільно з працівниками Служби безпеки України в Тернопільській області.
Нагадаємо, що підприємство із сусідньої області не вперше фігурує у підписанні фіктивних документів по ремонту шляхів у цьому ж районі, виявлених прокуратурою та СБУ.

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