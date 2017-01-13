На Тернопільщині викрили земельну аферу 14-ти людей

Кременецькою місцевою прокуратурою встановлено, що на території однієї з сільських рад Лановецького району Тернопільської області земельну ділянку загальною площею 50 га, яка перебувала у державній власності та користуванні фермерського господарства незаконно передано в приватну власність громадян.

Так, 14 осіб задля приватизації земельної ділянки були незаконно введені у члени фермерського господарства, а пізніше їм видано державні акти на право власності на землю.

З метою захисту інтересів держави та повернення земель у державну власність Кременецькою місцевою прокуратурою пред’явлено до Лановецького районного суду позовну заяву з вимогами визнання недійсними державних актів на землю, скасування розпоряджень, на підставі яких акти були виготовлені та повернення у державну власність земельних ділянок загальною вартістю 1,5 млн. грн.