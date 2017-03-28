На Тернопільщині виявили депутата, який проголосував за виділення землі своїй жінці

Апеляційним судом Тернопільської області залишено в силі постанову Борщівського районного суду про притягнення до адміністративної відповільності депутата однієї з сільських рад Борщівського району за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією передбачених ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП(Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів).

Справу заслухано за участі начальника відділу прокуратури області.

У суді доведено, що депутат не повідомив про реальний конфлікт інтересів та прийняв участь у голосуванні про виділення своїй дружині земельної ділянки площею 1,7га поблизу річки Збруч. Суд призначив йому покарання за скоєння правопорушення, пов’язаного з корупцією у вигляді штрафу.

Довідково: упродовж поточного року судами розглянуто 16 протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, складених працівниками Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції. За принципової позиції прокурорів, судами до правопорушників застосовано стягнення у вигляді штрафу на суму понад 60 тисяч гривень