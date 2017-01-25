На Тернопільщині визначили кращих вчителів цього року

22-23 січня відбувся фінал ІІ туру (обласного) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» у номінаціях: «Біологія», «Музичне мистецтво», «Початкова освіта», «Інформатика».

У кожній номінації змагалися 5 найкращих педагогів області. Вони пройшли такі конкурсні випробування: майстер-клас; тестування з фахової майстерності; експертиза підручника; презентація навчального проекту; проведення відритих уроків у ЗНЗ м. Тернополя. За результатами теоретичного і практичного турів журі визнали переможців.

У номінації «Біологія»

Крутовська Олена Станіславівна, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №11

У номінації «Музичне мистецтво»

Бачинська Лідія Михайлівна, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №18

У номінації «Початкова освіта»

Копка Тетяна Вікторівна, Тернопільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов

У номінації «Інформатика»

Воловнік Зоряна Петрівна, комунальний заклад НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія ім. С.Балея» Тернопільського р-ну

Звання лауреата присвоєно учителям:

У номінації «Біологія»

Рій Ігор Михайлович, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Висипівців Зборівського р-ну

Барицька Надія Романівна, Завадівська загальноосвітня школа І-ІІст. Монастириського р-ну

Ходинецька Мирослава Йосипівна, Теребовлянський навч.-реабілітац. центр Тернопільської обласної ради

Яремко Оксана Романівна, Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільського р-ну

У номінації «Музичне мистецтво»

Мацьків Леся Степанівна, Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Денисюк Інна Володимирівна, Підлісецька загальноосвітня школа І-ІІст. Кременецького р-ну

Міхневич Андрій Львович, Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради

Дідух Оксана Іванівна, Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільського р-ну

У номінації «Початкова освіта»

Миронюк Валентина Богданівна, НВК «ЗОШ І ст.- дитячий садок» с. Верхняківці Борщівського р-ну

Дармопук Наталія Володимирівна, Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноз. мов смт. Залізці Зборівського р-ну

Золота Марія Михайлівна, спеціалізована школа І-ІІІ ст. ім. О.С.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Заліщики

Крижанівська Оксана Ігорівна, Буцнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільського р-ну

У номінації «Інформатика»

Перунов Роман Олександрович, Рогачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Бережанського р-ну

Боднар Ольга Євгенівна, Оріховецька ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради

Попель Світлана Михайлівна, Вишнівчицька ЗОШ І-ІІІ ст. Теребовлянського р-ну

Чайка Галина Адамівна, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №16 ім. В.Левицького

Переможців нагороджено грамотами, відзнаками і грошовими преміями, а усіх фіналістів – подарунками управління освіти і науки ОДА, подяками і грошовими преміями обласної організації профспілки працівників освіти і науки.