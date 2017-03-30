На Тернопільщині визначили топ-5 виробників молока

«Ми визначили найкращих виробників, щоб активізувати роботу й інших господарств. Так, абсолютний лідер з виробництва молока у Тернопільській області — це компанія «Бучачхлібпром». Вона займає лідируючі позиції у показниках валового виробництва та надоїв (8042 кг на одну корову).

Компанія утримує величезне пологів’я, що становить більше 25 % по області (2785 корів)», — зазначив Віталій Луй.

За його словами, друге місце у рейтингу займає агрофірма «Горинь», яка протягом останніх років вклала багато засобів у новітній сучасний комплекс із закритим типом виробництва молока. Кожна з 1248 корів даного підприємства забезпечує 7462 кг сировини.

Третє місце у рейтингу посіла ТОВ «Україна», що зробила у минулому році величезний крок вперед у напрямку розвитку молочного скотарства — закупила високогенетичну худобу в Німеччині.

«Четверте місце займає ПАП «Агропродсервіс», яка крім того, що займається виробництвом молока, запустила ще й процес глибокої переробки м’яса. П’яте місце — ПОП «Іванівське». Сільськогосподарський виробник вже здавна славиться провідними показниками у виробництві молока», — зазначив Віталій Луй.