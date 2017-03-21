На Тернопільщині зафіксували чергову жертву шахрайства

Працівники Козівського відділення поліції задокументували факт шахрайства. Заявник розповів, що до нього зателефонував невідомий, представившись співробітником банку, і попросив повідомити для уточнення інформацію щодо банківської картки.

37- річний місцевий мешканець розповів усі особисті дані, які необхідні були зловмиснику.

Чоловік зрозумів, що його ошукали, коли помітив, що з рахунку зникла сума – 2700 гривень. Потерпілий звернувся за допомогою до працівників поліції.

Майже щодня до правоохоронців надходять заяви від краян, які потерпіли від такого роду афер. Розкрити схожі шахрайства доволі складно. Зловмисники, які вчиняють афери із банківськими картками, роблять свою справу швидко. Допоки потерпілий виявить, що його ошукали, гроші уже безслідно зникають з його рахунку.