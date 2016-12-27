На Тернопільщині засудили гвалтівника

Заліщицьким відділом Чортівської місцевої прокуратури підтримано державне обвинувачення стосовно жителя одного із сіл Заліщицького району за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 153 КК України (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із погрозою застосування фізичного насильства).

Місцева жителька одного із населених пунктів району стала жертвою збоченця.

Нагадаємо, що обвинувачений вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочин, вчинений щодо неповнолітньої та малолітньої потерпілих із погрозою їх вбити.

Під час судового розгляду кримінального провадження вину обвинуваченого доведено у повному обсязі. Cуд погодився з позицією прокурора щодо міри покарання злочинцю. Вироком Чортківського районного суду Тернопільської області його засуджено до 4 років і 2 місяців позбавлення волі.