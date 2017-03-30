На Тернопільщині засудили терориста

Прокуратурою Тернопільської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримано державне обвинувачення в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом фінансування та організаційного сприяння жителем міста Луганська діяльності терористичної організації «ЛНР», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму), ч.1 ст.258-3 (організаційне сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

У ході спеціального досудового розслідування, яке здійснювало Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, установлено, що луганчанин, будучи директором однієї з комерційних фірм організував і налагодив її роботу із забезпечення переказів, видачі учасникам терористичної організації готівкових коштів з їх банківських рахунків, обміну валют, а також видачі дозволів підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області на здійснення фінансової діяльності, надання фінансових та інформаційних послуг.

Упродовж серпня 2015 року – квітня 2016 року, директор комерційної фірми умисно, з метою забезпечення відповідних умов для діяльності терористичної організації «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, сплатив вказаній терористичній організації грошові кошти на загальну суму понад 7 млн грн., чим фінансово забезпечив її злочинне функціонування.

Крім цього, підтримуючи активний зв’язок з головою так званого державного комітету податків і зборів вказаної терористичної організації та його заступником, він свідомо брав участь в організації фінансової системи «ЛНР» і налагодження механізму надходження коштів до її бюджету.

Під час спеціального судового розгляду Тернопільський міськрайонний суд погодився з доводами прокурора і визнав винним пособника терористів та засудив його до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю на строк 3 роки та з конфіскацією належного йому майна.