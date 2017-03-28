На Тернопільщині затримали чоловіка, який “балувався” марихуаною

Близько 90 грам марихуани вилучили правоохоронці у місцевого жителя. За словами начальника слідчого відділу Максима Щура, оперативники Кременецького відділу поліції отримали інформацію про те, що кременчанин зберігає у своєму помешканні наркотичну сировину. Відповідно до ухвали суду правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приватному будинку підозрюваного.

В підвальному приміщенні працівники поліції знайшли кілька пакетиків з подрібненою речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану. Кожен пакуночок був підписаний. Надпис інформував про те, яка частина рослини знаходиться всередині (листки, верхівки, нижні паростки).

Максим Щур каже, що кременчанин зізнався в тому, що сировина належить йому. Він їх тримав для власного використання. Раніше чоловік в поле зору правоохоронців не потрапляв. Після проведеної медичної експертизи з’ясувалося, що у крові жителя Кременця є залишки амфетаміну та марихуани.

Йому інкримінують частину 1 статті 309 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Триває слідство..