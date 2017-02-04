Новини Тернополя 

На Тернопільщині затримали лісоруба, який незаконно спиляв дуба

Maryana Прокоментуй!

Під час оперативного відпрацювання одного з сіл Підгаєцького району поліцейські помітили як із лісу виїхала підвода, заповнена деревиною. Коли ж поцікавилися чи є у селянина дозвіл на порубку дерева, отримали негативну відповідь.

При детальнішому огляді з’ясувалося, що чоловік вивозив з лісу вісім колод дуба, орієнтовна вартість яких 5-7 тисяч гривень. За словами підозрюваного дерево він зрізав для власних потреб.

За даним фактом попередньо відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

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