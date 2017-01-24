Новини Тернополя 

На Тернопільщині затримали “серійного” злодія

Maryana Прокоментуй!

Автомобільні акумулятори, велосипед, болгарку знайшли та вилучили працівники Тернопільського відділення поліції під час санкціонованого обшуку в помешканні 51-річного жителя селища Велика Березовиця. Чоловіка підозрюють у серії крадіжок.

До поліцейських із заявою звернувся житель Березовиці і повідомив про те, що вночі з його підсобного господарства хтось поцупив понад двадцять кілограмів м’яса птиці. Вартість втраченого потерпілий оцінив у півтори тисячі гривень.

Крадене м’ясо поліцейські знайшли в помешканні сусіда. 51-річний чоловік не заперечував своєї причетності до крадіжки.

Також з’ясувалося, що зловмисник обікрав автомобіль ВАЗ 2106, що належить жителеві села Синява Збаразького району. Чоловік приїхав до Березовиці у справа і залишивши автівку на вулиці. Коли повернувся, то з салону зникла автомагнітола, а з-під капота – акумуляторна батарея.

Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних діянь, адже вилучені речові докази свідчать, що чоловік часто промишляв злодійством.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою та третьою статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.

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