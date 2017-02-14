На Тернопільщині затримали торговця амфетаміну

Незаконне придбання, зберігання з метою продажу, а також збут психотропних речовин правоохоронці Тернопільщини інкримінують жителю Збаража.

Тридцятитрьохлітньому чоловікові уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, відповідно до статті 307 частина 1 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

За словами виконуючого обов’язки керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайла Димиди, інформацію про ймовірного торговця психотропною речовиною вони отримали ще наприкінці грудня. Невідомий повідомив, що збаражчанин придбав амфетамін та зберігає його у згортках з фольги, очікуючи на покупця.

9 лютого цього року він все-таки домовився про продаж наркотичної сировини з кількома клієнтами. Зустрічався з покупцями у Збаражі. Товар продав. Після вчинення злочину його затримали правоохоронці відповідно до статті 208 КПК.

Раніше у поле зору правоохоронців наркоторговець не потрапляв. Час від часу їздив на заробітки до Польщі. У суботу, 11 лютого, суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Триває слідство. Працівники підрозділу протидії наркозлочинності встановлюють канали надходження амфетаміну, а також перевіряють затриманого до вчинення інших схожих злочинів.