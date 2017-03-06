На Тернопільщині затримали жінку-хабарницю

Працівники управління захисту економіки спільно з слідчими Нацполіції в Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували черговий факт вимагання неправомірної вигоди.

Збагатити власну кишеню на сім тисяч двісті гривень намагалася службовець державної адміністрації одного з районів Тернопільської області.

Державний службовець 11 рангу 6 категорії пообіцяла мешканцю Тернополя посприяти в отримані водійського посвідчення категорії «В». Свою «допомогу» хабарниця оцінила у понад сім тисяч гривень. За цю суму не потрібно було ані занять відвідувати, ані іспитів складати. Входило у вартість і виготовлення медичної довідки.

Чоловік погодився заплатити гроші та у хід подій втрутилися оперативники і працівники прокуратури. Підозрювану затримали «на гарячому» в коридорі адміністративного приміщення під час передачі готівки.

За зібраними матеріалами слідчі прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Чиновниці повідомлено про підозру у скоєному злочині, вирішується питання про обрання зловмисниці міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.