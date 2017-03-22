На Тернопільщині затримали жінку, яка спокусилася на ювелірні прикраси

В Заліщицьке відділення поліції надійшло повідомлення від жительки села Товсте про те, що невідома особа в ніч на 19 березня поцупила з літньої кухні норкову шубу та ювелірні вироби. Поліцейські оперативно встановили особу крадійки, нею виявилася 30-річна жителька одного з сіл цього ж району.

За словами підозрюваної, до чужої літньої кухні вона проникла, бо хотіла їсти. Але спокусилася жінка не на продукти харчування, а на золоті прикраси та норкову шубу. Краде вона одразу спробувала збути водієві автомобіля, який погодився її підвезти, та чоловік від такої пропозиції відмовився.

Чуже майно у крадійки вилучили. За скоєне їй інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення.