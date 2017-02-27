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На Тернопільщині жорстоко вбили у власному гаражі екс-високопоставленого чиновника

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На Тернопільщині жорстоко вбили у власному гаражі екс-високопоставленого чиновника – колишнього голову Тернопільської обласної ради Анатолія Жукінського.

Жорстоке вбивство сталося вночі, коли пан Анатолій повертався додому, – пишуть Тернополяни. Біля в’їзду у гараж його очікували двоє грабіжників, які встигли забігти у приміщення поки закривалися двері. Як розповідають, на голові загиблого правоохоронці помітили чіткий відбиток від бойового пістолету Макарова. Зловмисники викрали всього півтори тисячі гривень та золоті вироби, які покійний мав при собі.

Для інформації, pа президентства Леоніда Кучми займав посаду першого заступника голови Тернопільської облдержадміністрації. В 2002 році був обраний головою Тернопільської обласної ради. Після відставки займався підприємницькою діяльністю в галузі постачання паливно-мастильних та енергетичних матеріалів.

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