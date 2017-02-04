На Тернопільщині злодій навідався… у дитсадок

Живе з крадіжок 37-річний раніше судимий тернополянин. Черговий раз за пошуком наживи пішов до дитсадка.

На чоловіка ніхто із працівників закладу не звернув увагу, подумавши що це батько когось із вихованців. Цим він і скористався. Зайшов у групу в той час, коли там нікого не було. Із гаманця виховательки витягнув 200 гривень.

Уникнути відповідальності за скоєне злодієві не вдалося. У ході оперативно-розшукових заходів його особу встановили. Щодо підозрюваного відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.