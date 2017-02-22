На Тернопільщині злодії вкрали з сейфу майже 20 тисяч гривень

Крадіжка у магазині у Зборові трапилася вночі, 20 лютого. Торговий заклад не обладнано жодними системами охорони, чим і скористалися злодії.

Зловмисники зірвали навісні замки на вхідних дверях та проникли досередини. Їм вдалося знайти ключі від сейфу, які безпечні власники залишили біля касового апарату. Відчинивши сейф, крадії викрали 17500 гривень та непоміченими втекли з місця злочину.

Правоохоронці проводять оперативно розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до злочину.