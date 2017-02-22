Новини Тернополя 

На Тернопільщині злодії вкрали з сейфу майже 20 тисяч гривень

Maryana Прокоментуй!

Крадіжка у магазині у Зборові трапилася вночі, 20 лютого. Торговий заклад не обладнано жодними системами охорони, чим і скористалися злодії.  

Зловмисники зірвали навісні замки на вхідних дверях та проникли досередини. Їм вдалося знайти ключі від сейфу, які безпечні власники залишили біля касового апарату. Відчинивши сейф, крадії викрали 17500 гривень та непоміченими втекли з місця злочину.

Правоохоронці проводять оперативно розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до злочину.

Можливо Вам сподобається:

Форум видавців пройшов без російських книжок та з найнасиченішою за всю історію фестивалю програмою

Redaktor Вимкнено

Що робили тернопільські медики у Грузії?

Maryana Вимкнено

Завтра у центрі Тернополя хода зі смолоскипами

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

За повного чи часткового використання текстів та зображень сайту «Погляд» гіперпосилання http://poglyad.te.ua/ є обов’язковим. Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках «Погляду». За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.