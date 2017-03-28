Новини Тернополя 

На Тернопільщині знайшли 100-кілограмову авіабомбу

Maryana Прокоментуй!

Друга світова війна продовжує нагадувати про себе.  26 березня о 14:30 на присадибній ділянці у селі Піщане Зборівського району виявлено 9 одиниць артилерійських снарядів, калібром 105 мм часів Другої світової війни.

У цей же день поблизу піщаного кар’єру у смт. Козова віднайшли фугасну авіабомбу, вагою 100 км.

Небезпечні знахідки були передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.

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