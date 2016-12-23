На Тернопільщині знайшли крадія, який поцупив жіночі туфлі

До Теребовлянського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся підприємець. Чоловік повідомив, що з його крамниці хтось поцупив пару жіночих туфель зі шкірозамінника вартістю 650 гривень.

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення потерпілого і розшукали крадія. Ним виявився раніше неодноразово судимий тернополянин. Зловмисник не став заперечувати своєї причетності до вчинення злочину, але повернути крадене не зміг, адже напередодні продав жіноче взуття на ринку в обласному центрі невідомій особі. Гроші витратив на власні потреби.