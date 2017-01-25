На Тернопільщині знайшли тіло чоловіка у …. стічній трубі

Тіло 58-річного жителя села Добрівляни виявили 24 січня у стічній трубі. Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

У відділенні поліції повідомили, що чоловік безвісти зник ще наприкінці грудня минулого року. Він не мав постійного місця проживання, заробляв на їжу, допомагаючи односельцям по господарству, зловживав алкоголем.

Найімовірніше, він послизнувся і впав у стічну трубу, де й помер від переохолодження.

Остаточну причину смерті встановлять судмедексперти.