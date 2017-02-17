Новини Тернополя 

На Тернопільщині зник підліток, який страждає на психічне захворювання

Maryana Прокоментуй!

15 лютого близько сімнадцятої години до чергової частини Кременецького відділу поліції звернулася жителька села Крижі й повідомила про зникнення неповнолітнього сина. Поліцейські оперативно взялися за пошук неповнолітнього.

Як з’ясувалося, хлопець втік з дому обідньої пори. Рідні самотужки намагалися розшукати його, але безрезультатно. Поліцейським також стало відомо, що підліток страждає на психічне захворювання, тому його неадекватна поведінка могла призвести до непоправного.

В ході комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання поліцейським вдалося розшукати хлопчину. Той ховався у лісовому масиві за декілька кілометрів від рідного села на межі з Рівненською областю. Неповнолітнього втікача повернули батькам.

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