Новини Тернополя 

На Тернопільщині зробили ще один крок медичної реформи

Maryana Прокоментуй!

У селі Велика Березовиця Тернопільського району сьогодні, 12 січня, розпочав діяти пункт постійного базування бригади Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який є комунальним закладом обласної ради.

Це означає, що «швидка» на виклики приїжджатиме набагато швидше, адже від цього часто-густо залежить життя людини.  Відкриття цього пункту – ще один реальний крок медичної реформи в області.

Незабаром буде відкрито диспетчерський пункт Центру екстреної медичної допомоги, який буде оснащений сучасним обладнанням.

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