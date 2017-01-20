На Тернопільщині зробили ще один крок медичної реформи

У селі Велика Березовиця Тернопільського району сьогодні, 12 січня, розпочав діяти пункт постійного базування бригади Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який є комунальним закладом обласної ради.

Це означає, що «швидка» на виклики приїжджатиме набагато швидше, адже від цього часто-густо залежить життя людини. Відкриття цього пункту – ще один реальний крок медичної реформи в області.

Незабаром буде відкрито диспетчерський пункт Центру екстреної медичної допомоги, який буде оснащений сучасним обладнанням.