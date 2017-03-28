На тернопільському базарі загорівся автомобіль

«Допоможіть, автомобіль горить!», – просили про допомогу перехожі, коли побачили екіпаж патрульних поліцейських. Подія трапилася 26 березня, близько 17-ї години.

Інспектори зараз же взялися за вогнегасники і почали гасити вогонь.

– Треба було робити усе дуже швидко, бо полум’я розросталося, будь-якої миті автомобіль міг просто вибухнути, – розповідає патрульна, – Коли наші вогнегасники закінчилися, водії поділилися своїми.

Патрульним поліцейським вдалося загасити вогонь ще до приїзду рятувальників. Причину пожежі та суму матеріальних збитків встановлюють.