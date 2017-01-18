На Василія на Тернопільщині була пожежа: евакуювали 125 людей

14 січня о 09:11 до оперативно-диспетчерської служби області надійшло повідомлення про про задимлення в підвалі Теребовлянської ЦРЛ за адресою, м. Теребовля вул. Січових Стрільців, 25.

На місце подій одразу направлено черговий та резервний караул ДПРЧ-12. Прибувши до місця надзвичайної події рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, площа пожежі становить 4 м.кв.

Основні зусилля вогнеборців зосередили на ліквідації пожежі та евакуації, важко хворих, відвідувачів та обслуговуючого персоналу.

Із приміщення ЦРЛ черговим караулом та обслуговуючим персоналом лікарні було евакуйовано 125 чоловік з них 8 важкохворих, 72 хворих, 15 обслуговуючого персоналу та 30 відвідувачів.

На пожежі травмованих та загиблих немає. Пожежу локалізовано о 09:32, а о 09:36 ліквідовано повністю.

Пожежею пошкоджено електрощитову, проводка, двері, 3 вікна. На місці пожежі працювала оперативна група Теребовлянського РВ та Управління ДСНС України у Тернопільській області.

За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.