На виклик 75-річної тернополянки приїхали поліцейські, медики та рятувальники

“У зачиненій квартирі на вулиці 15 квітня жінка благає про допомогу”, – про це службу 102 повідомили 29 січня, близько 13-ї години.

Інспектори оперативно прибули на місце події. З’ясувалося, що мешканка квартири погано почувається і не має сили, що підвестись і відчинити двері.

Охоронці порядку викликали рятувальників та карету швидкої допомоги. Разом з рятувальниками їм вдалося потрапити до оселі.

В одній з кімнат на підлозі інспектори виявили напівпритомну жінку. Патрульні надали їй домедичну допомогу. 75-річну громадянку шпиталізували до лікарні.

Попередньо лікарі повідомили, що в хворої стався інсульт.