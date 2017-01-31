Новини Тернополя 

На виклик 75-річної тернополянки приїхали поліцейські, медики та рятувальники

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“У зачиненій квартирі на вулиці 15 квітня жінка благає про допомогу”, – про це службу 102 повідомили 29 січня, близько 13-ї години.

Інспектори оперативно прибули на місце події. З’ясувалося, що мешканка квартири погано почувається і не має сили, що підвестись і відчинити двері.

Охоронці порядку викликали рятувальників та карету швидкої допомоги. Разом з рятувальниками їм вдалося потрапити до оселі.

В одній з кімнат на підлозі інспектори виявили напівпритомну жінку. Патрульні надали їй домедичну допомогу. 75-річну громадянку шпиталізували до лікарні.
Попередньо лікарі повідомили, що в хворої стався інсульт.

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