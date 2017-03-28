Новини Тернополя 

Напередодні Пасхи у Тернополі презентують “Сакральний простір”

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31 березня о 15.00 год. в Українському домі «Перемога» презентують мистецький проект «Сакральний простір», який уже декілька років, напередодні Великодніх свят, традиційно презентують у Львові. Цього року частина заходу буде вперше представлена у Тернополі.

Організатори розповідають, що їх мета – звернення уваги художників до нових тенденцій в актуальному сакральному мистецтві. Тому вони представлятимуть сакральні твори у формі інсталяції, відео-арту, живопису, об’єкту та фотографії.

На відкриті заходу буде показано два перформанси Михайла Барабаша та Ярини Шумської.

Виставка триватиме до 14 квітня.

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