Нардеп Олег Барна передав обладнання комп`ютерного класу школі Чорткова від уряду України та Адміністрації Президента

Нардеп Олег Барна передав комп`ютерний клас школі Чорткова.

Школа №7 міста Чорткова у новому 2017 році отримала подарунок – комп’ютерний клас. Діти цього навчального закладу демонструють хороші результати на олімпіадах з інформатики.

Комп’ютерний клас від уряду України та Адміністрації Президента передав народний депутат України від “Блоку Петра Порошенка “Солідарність” Олег Барна. Комп’ютери надані Китайською Народною Республікою відповідно до урядової програми комп’ютеризації начальних закладів України.

“З новорічним подарунком разом із депутатом Тернопільської обласної ради Л. Біликом, міським головою В. Шматьком завітав у гості до товариша, з котрим разом вчилися на фізико-математичному факультеті Тернопільського університету, а тепер директора школи №7 м. Чорткова В. Скриника, – написав у фейсбуці Олег Степанович. – Привітали колег-педагогів та старшокласників з Новим роком, побажали здоров`я та наснаги у праці, навчанні і подарували комп`ютерний клас, придбаний по державній програмі Адміністрації Президента та Уряду щодо комп`ютеризації навчальних закладів. Учні школи є частими переможцями учнівських олімпіад з комп`ютерних наук. А даний дарунок ще більше буде стимулювати їх до перемоги. Подяку висловлюємо Китайській Народній Республіці, а також фірмі “Майкрософт” за значну знижку у придбанні сертифікованого програмного забезпечення”.

Народний депутат наголошує, що такими дарунками держава закладає фундамент завтрашньої економічної могутності країни. А така системна діяльність уряду, Президента України, Міністерства освіти та народних депутатів сприятиме перетворенню України із держави сировинного придатку та дешевої робочої сили в країну високих технологій та кваліфікованих, високооплачуваних спеціалістів.