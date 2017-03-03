Нарешті з тернопільського базару забрали білборд

2 березня 2017 року постійно діючою робочою групою демонтовано рекламний засіб – білборд з вулиці Живова (біля зупинки громадського транспорту «Автовокзал»). Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 22.02.2017р. за №121 «Про демонтаж рекламних засобів».

Зазначений демонтований об’єкт знаходиться на території, яка охороняється, КП «Тернопільелектротранс» за адресою вул. Тролейбусна, 7 в м. Тернополі.

Для повернення демонтованого білборду власнику необхідно звернутись в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради по вул. Коперника, 1 з питання оплати за демонтажні роботи, перевезення та зберігання рекламного засобу.