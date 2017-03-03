Наступні два місяці у Тернополі ретельно наводитимуть порядок

З 1 березня до 30 квітня у Тернополі триватиме двомісячних благоустрою. Зі слів міського голови Сергія Надала, проведення таких двомісячників – це традиційна практика і за цей час обслуговуючі підприємства, комунальні структури та небайдужі мешканці наводять порядок у місті після зимового періоду.

«За цей час усі відповідальні структури повинні привести у належний стан всю територію міста. Рішенням виконавчого комітету затверджено перелік робіт, які повинні бути зроблені під час двомісячника, наприклад прибирання горищ та підвалів будинку, прибудинкових територій, скверів, парків, вулиць, тротуарів, доріг, тощо, – пояснює очільник Тернополя. – Також запланована висадка зелених насаджень».

Міський голова додає, що під час двомісячника благоустрою заплановані загальноміські толоки. Якщо у попередні роки дати були визначені наперед, то цього року через мінливість погоди про дати толок буде повідомлено додатково.

«Звертаюся до мешканців міста долучатися до прибирання міста, а також контролювати якість прибирання відповідальними структурами. Якщо роботи виконуються неналежним чином, прошу про це інформувати міську раду за телефоном 15-80», – додає Сергій Надал.