Нацгвардійці отримали від «БПП «Солідарність» мультимедійну систему

Мультимедійну акустичну систему передали військовій частині Національної Гвардії України представники обласного осередку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Як зазначає командир другого стрілецького батальйону, підполковник Дмитро Гуртовський, така техніка необхідна для проведення тренувань з психологічної підготовки до несення військової служби.

«Перед службою особовий склад збирається у цьому приміщенні, штатний психолог проводить тренінг – йде моделювання різних ситуацій. Це щоденна робота для всіх, заняття тривають 5-10 хвилин. Акустична система у нас була, але у не належному стані. Маючи нову техніку, зможемо застосувати не тільки світлові, а й звукові ефекти», – каже Дмитро Гуртовський. – «Ці заняття зменшують напруженість під час виконання бойових і службових завдань. Під час тренінгу чистота звуку сприяє тому, щоб людина отримувала необхідну інформацію. Йдеться про шумову інформацію. Це може бути спів пташок, звук вибухів тощо. Рівень психологічної загартованості людини дає можливість психологу визначити, чи готова вона до несення служби».

Мультимедійну систему передав бійцям Нацгвардії керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

«26 березня Україна відзначила День Національної гвардії. З нагоди цього свята ми завітали до тернопільської військової частини Нацгвардії. Тут служать військові з різних областей України. Хотіли в ці дні відвідати, поспілкуватися з ними, щоб вони відчували нашу підтримку і увагу. Активісти нашої партії наперед вивчили нагальні потреби військової частини, відповідно вирішили подарувати мультимедійну систему», – каже Володимир Дзудзило. – «Ми на прикладі тернопільської військової частини бачимо, як змінилась і оновилась Національна гвардія за три роки. Цей процес ще триває. Національна гвардія – це військове формування, яке одне з перших стало на захист нашої держави від агресора. Після подій Майдану у рядах нацгвардії навколо ідеї захисту нашої країни об’єднались професійні військові та патріоти-добровольці і вони віддано виконують свій обов’язок. Ми і надалі будемо вивчати потреби тернопільської військової частини і підтримувати наших нацгвардійців».