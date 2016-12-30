Націоналізація “ПриватБанку” вигідна простим тернополянам

Майже 20 мільйонів громадян України обслуговуються у “ПриватБанку “. З них – 3,1 млн пенсіонерів, понад 500 тисяч студентів та 1,6 млн інших соціально незахищених громадян. 3,6 мільйонів працівників в Україні отримують зарплату через цю банківську установу.

«Виходячи із цієї статистки, я вважаю, що націоналізація “ПриватБанку” у першу чергу вигідна тим, хто користується послугами цієї установи. Адже фінансовий стан банку, а також заяви окремих політиків породжували паніку. Люди переживали за свої заощадження, за те, чи зможуть вони отримати зарплати, пенсії. Націоналізація ці питання зняла. Банк, наскільки я розумію, працює у штатному режимі. Особисто мені спокійніше, коли “ПриватБанк” у державній власності», – каже керівник секретаріату ТТО Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Зазначимо, що “Приватбанк” швидко відновив оплату рахунків, отриманих з 19 грудня. І націоналізація “Приватбанку”, незважаючи на дискусії в середині країни, отримує схвальні відгуки від кредиторів України за кордоном. Зокрема, після МВФ і Світовий банк реконструкції та розвитку заявив про підтримку цього рішення української влади. ЄС теж підтримав націоналізацію “Приватбанку”.

«Усі ці заяви переконують, що нам не треба панікувати. Адже незважаючи на те, що в Європі бізнес не дуже схвально ставиться до передачі приватної власності державі, приватизацію “ПриватБанку” там підтримують. Бо вони зацікавлені в стабільності банківської системи в Україні», – зазначає Володимир Дзудзило.

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