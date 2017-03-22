Не всім у Тернополі свідоцтво про народження видають у пологовому будинку

Нещодавно Тернопіль приєднався до пілотного проекту Міністерства юстиції України щодо отримання свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Мета такого кроку – полегшити процедуру реєстрації дитини. Але це зовсім не так. За словами батька новонародженої дитини Ігоря Качмарського, на практиці “дуля з маком”.

Хвалили нас люди мамо: Мін’юст радісно повідомляє молодих батьків про прогресивний сервіс: видачу свідоцтва про народження в пологовому. Навіть на дошку оголошень почепили з підписом міністра. На практиці дуля з маком. Паспортист приходить в пологовий 3 рази на тиждень по пару годин, його треба розшукувати з потаємному місці, давати копії на папері, а потім все одно йти в загс за свідоцтвом. Бажано в прийомні години і дні, – пише чоловік у мережі Фейсбук.

За словами Кавтерини Кондратюк, це просто саботаж і байдужість.

З одного боку нема сенсу працівнику ДРАЦСу сидіти цілий день на прийом кількох заяв, набагато ефективніше, коли б пологовий надавав попередньо всю потрібну інформацію,а працівники ДРАСу брали б заяви в палатах (дійсно ті кімнатки незручні, їх важко найти..). Якраз міністр всіляко намагається поширити цю практику на місцях, саме він допоміг в Тернополі ще минулого року впровадити крім свідоцтва ще й реєстрацію місця проживання. Але конкретно по Тернополю – це позиція начальниці ДРАЦСу, яка вважає такий сервіс непотрібним. Копії не передбачені, але їх просять, щоб уникнути помилок в прізвищах і іменах.