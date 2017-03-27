Неадекватний водій “протаранив” поліцейське авто

Одразу чотири адміністративні протоколи співробітники Козівського відділення поліції склали на жителя села Рибники Бережанського району. 31-річний зловмисник, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, намагався втекти від поліцейських.

Як розповів начальник Козівського відділення поліції Сергій Горяний, на його телефон надійшло повідомлення про те, що з Тернополя в сторону Козови рухається автомобіль марки «Рено Логан», водій котрого веде себе не зовсім адекватно, створюючи аварійні ситуації. Група швидкого реагування виїхала на автодорогу, аби зупинити вказане авто, проте водій знак зупинки проігнорував.

Поліцейські прийняли рішення частково перекрити проїжджу частину, аби таки змусити неадекватного водія зупинитися. Проте зловмисник, побачивши поліцейське авто, яке перегороджувало його шлях, далі тиснув на газ. Сталася аварія. На щастя, людських жертв немає. Механічних ушкоджень зазнали службовий транспортний засіб та авто порушника.

31-річного водія поліцейські доправили до медичного закладу для освідування на стан алкогольного сп’яніння. Щодо нього складено чотири адміністративні протоколи за статтями 122 КУАП- невиконання водієм вимоги про зупинку, 124 КУАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 130 КУАП – керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння та 185 КУАП – злісна непокора вимозі поліцейського.