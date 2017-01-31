Чиновники досі вражають тернополян своїми апетитами та забаганками

Голова представництва ГО «Антикорупційний комітет Майдану» в області Роман Марценишин:

Нас – українців зараз дуже важко здивувати, бо пройшли ми за багато сторіч та тисячоліть крізь вогонь та воду… Але наші «любі» чиновники досі вражають нас своїми апетитами та забаганками. Багато хто з них забувають 5-ту статтю Конституції України, яка наголошує, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Відповідно, кожен держслужбовець виконує тільки волю народу та отримає заробітню плату за наші з вами податки, які ми регулярно та сумлінно сплачуємо. Отже ми маємо повне право знати, як використовуються державні кошти і на що саме. Одне з найболючіших питань – стан наших доріг. Мільярди гривень виділяються із бюджету аби ми з вами їздили безпечно та комфортно. Немає більше сил запитувати пана Юлика куди саме він заасфальтовує бюджетні гроші.

Кошти виділені на Національну поліцію, також йдуть в нікуди. Заробітня плата працівників нової поліції сягає більше 10 тисяч гривень, але вони не можуть спромогтися хоча б мінімально сумлінно відробляти зароблене. Проїдуться по місту, випишуть штраф декільком водіям за порушення правил паркування, от і вся праця. А коли у місті відбуваються якійсь заворушення, то поліція часто прибуває останньою або й зовсім ігнорує виклик. Бояться «бруднити» руки.

А нахабні українські судді взагалі перейшли будь-які межі та замість того аби захищати закони, вони регулярно їх порушують. Довели судочинство до межі повного деградування та вивели корупцію на невидані висоти.

Але, якщо чиновники думають, що громадськість буде і надалі терпіти їхню зухвалість то вони глибоко помиляються. Ми будемо здійснювати жорсткий контроль над їхніми діями. Нехай не думають, що їм, як завжди, усе зійде з рук.