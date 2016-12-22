Необдуманий вчинок привів дівчину з Тернопільщини на лаву підсудних

У поле зору гусятинських правоохоронців потрапила 18-річна жителька міста Копичинці. Дівчина обікрала сусідів, винісши чи весь гардероб родини.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Гусятинського відділення поліції Олег Гудак, під час дворового обходу до дільничного офіцера звернувся 49-річний житель Копичинців і повідомив, що з його будинку невідома особа викрала одяг. З шафи зникли куртки, штани, піджаки, футболки, светри та інше вбрання на суму понад п’ять тисяч гривень.

Поліцейські оперативно встановили особу, причетну до незаконного заволодіння майном. Нею виявилася 18-річна жителька Копичинців.

Напередодні юнка зі своїми друзями гостювали в домі потерпілого, тоді й придивилася що і де можна поцупити. Коли гості розійшлися, зловмисниця дочекалася, поки господар вкладеться спати, і повернулася до будинку. З гардеробу дружини господаря, котрої не було вдома, взяла речі для себе, а чоловічий та дитячий одяг склала в торбу і каже, що мала намір продати. Та поліцейські завадили планам крадійки.

Щодо зловмисниці розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ. Проводиться досудове розслідування.