Новини Тернополя 

Неподалік Тернополя дебоширив чоловік з пістолетом

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Повідомлення про те, що в селі Біла на вулиці Бродівська бічна, на території приватного підприємства невідомий погрожує зброєю, надійшло на лінію “102” 23 грудня близько 13:00.

На місце виклику виїжджав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативної групи. Після огляду території поліцейські побачили чоловіка зі зброєю. Останній здійснював постріли у повітря, а потім почав спрямовувати предмет схожий на зброю у бік правоохоронців.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого відділу Тернопільського відділення поліції Віктора Сніжка, йому запропонували скласти зброю та здатися. Дебошир погодився і виконав усі вимоги поліцейських.

У ході перевірки стало відомо, що конфлікт виник між двома підприємцями. Бізнесмени не змогли дійти згоди щодо меж земельних ділянок. Владнати непорозуміння один з учасників конфлікту вирішив за допомогою зброї, вистреливши у повітря.

Власник карабіну дозволив правоохоронцям оглянути територію, показав їм дозвіл на зброю, а також віддав добровільно усі набої. Вилучене слідчі передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

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Подію поліцейські внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 129 частина 1 ККУ – погроза вбивством. Триває слідство.

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