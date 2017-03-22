Неподалік Тернополя водій збив насмерть чоловіка

Про дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув перехожий, повідомив сам водій-винуватець. Інформація про аварію надійшла 20 березня о 21:55 в чергову частину Тернопільського відділення поліції.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Як стало відомо, автопригода трапилася на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Острів Тернопільського району.

Водій автомобіля “OPEL Ascona” збив перехожого. Останній йшов проїжджою частиною в зустрічному напрямку. Травми п’ятдесятишестирічного чоловіка виявилися несумісними з життям. Від отриманих ушкоджень тернополянин помер ще до приїзду швидкої.

За словами водія, він помітив перехожого в останній момент перед автомобілем. Уникаючи удару, спробував викрутити кермо вліво. Проте це не врятувало пішохода.

За попередніми даними, на момент ДТП спостерігався туман, а місце, де трапилася аварія, не освітлювалося. Водій легківки, згідно попередніх результатів медогляду, був тверезий. Відібрано взірці його крові для токсикологічного дослідження на вміст спиртів.

В якому стані був загиблий, наразі не відомо. Відповідь дасть судово-медична експертиза.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого.